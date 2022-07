La FDA américaine autorise le vaccin Novavax COVID pour les adultes

Il s'agit du quatrième vaccin COVID dont l'utilisation est autorisée chez les adultes aux États-Unis.

Cette autorisation intervient plus d'un mois après qu'un panel de conseillers de la FDA ait recommandé à une écrasante majorité son autorisation. En début de semaine, le gouvernement américain a déclaré avoir obtenu 3,2 millions de doses de vaccin Novavax, qu'il prévoit de distribuer une fois que la société aura terminé les tests de qualité après avoir obtenu l'autorisation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans les prochaines semaines. Plus des deux tiers de la population américaine ont été entièrement vaccinés avec des vaccins de Moderna Inc, Pfizer-BioNTech ou Johnson & Johnson. Novavax et les autorités sanitaires américaines espèrent que les personnes qui ont choisi de ne pas prendre les vaccins de Pfizer et Moderna, qui sont basés sur la technologie révolutionnaire de l'ARN messager (ARNm), opteront plutôt pour le vaccin à base de protéines de la société.

"L'autorisation d'un vaccin supplémentaire contre le COVID-19 élargit les options vaccinales disponibles pour la prévention du COVID-19, y compris les résultats les plus graves qui peuvent survenir tels que l'hospitalisation et la mort", a déclaré le commissaire de la FDA, Robert M. Califf, dans un communiqué.