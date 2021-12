Novavax bondit de 6% à plus de 167 dollars sur la place de Wall Street, alors que son vaccin contre le Covid-19 vient de se voir accorder une autorisation d’utilisation d’urgence (« EUA ») en Inde. Le vaccin sera produit et commercialisé par le Serum Institute of India (SII) sous le nom Covavax. « L'autorisation accordée aujourd'hui marque une étape essentielle pour l'Inde, où des options de vaccins supplémentaires et des millions de doses sont nécessaires dans le cadre des efforts continus du pays pour contrôler la pandémie », s'est réjoui Stanley C. Erck, le PDG de Novavax.



Précédemment, le vaccin de Novavax avait déjà reçu des autorisations similaires en Indonésie et aux Philippines, ainsi qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'Union Européenne sous le nom de Nuvaxovid.



En parallèle, plusieurs demandes réglementaires sont en cours dans de nombreux pays du monde, notamment au Japon et en Corée du Sud via des partenaires locaux.



Pour mémoire, Novavax avait annoncé en juin dernier que son vaccin contre le Covid-19 avait démontré une efficacité globale de 90,4% et avait atteint le critère principal dans son étude pivot de phase 3 Prevent-19. Les données préliminaires de sécurité avaient par ailleurs montré que le vaccin était généralement bien toléré.