La valeur du jour à Wall Street - Novavax: forte chute alors qu'un risque de trésorerie se profile pour 2023

"Il existe un doute substantiel quant à notre capacité à poursuivre notre activité pendant un an à compter de la date de publication de ces résultats ". C'est ce qu'écrit la biotech Novavax, spécialiste des vaccins, dans le communiqué publié hier : son titre perd aujourd'hui plus de 25% à 6,925 dollars à Wall Street. La société estime que ses prévisions actuelles " sont sujettes à des incertitudes importantes, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires de 2023 " et le financement du gouvernement américain.



La perte nette du quatrième trimestre 2022 s'établit à 182 millions de dollars, contre une perte nette de 846 millions de dollars pour la même période en 2021, pour un chiffre d'affaires total de 357 millions de dollars, en croissance de 61 % par rapport à 2021, mais inférieur au consensus de 383 millions.



Le nouveau patron John C Jacobs a annoncé sa volonté de réduire le rythme de dépenses et de gérer ses flux de trésorerie et de faire évoluer la taille et la structure de la société. La trésorerie de Novavax s'élevait à 1,3 milliard de dollars au 31 décembre 2022, contre 1,5 milliard de dollars au 31 décembre 2021.



Dans une note publiée ce jour, Jefferies reste à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours de 90 à 68 dollars, invoquant " quelques incertitudes clés à court terme ", telles que la livraison à temps de la variante adaptative du vaccin, la subvention du gouvernement des États-Unis, l'arbitrage de l'affaire Gavi et le financement de la recherche.



La baisse du titre dépasse 78% sur six mois et 92% sur un an.