Les régulateurs de l'UE soutiennent la recommandation de l'OMS concernant la mise à jour du vaccin COVID

Des groupes consultatifs liés à l'OMS ont suggéré que, dans l'attente de données supplémentaires, les vaccins monovalents contenant du XBB pouvaient être considérés comme un choix raisonnable et que les personnes présentant un risque d'évolution vers une maladie grave, telles que les adultes plus âgés, devaient être prioritaires, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'Agence européenne des médicaments (EMA).

En mai, l'OMS a déclaré que les nouvelles formulations devraient viser à produire des réponses anticorps contre les variantes XBB.1.5 ou XBB.1.16, ajoutant que d'autres formulations ou plates-formes permettant d'obtenir des réponses anticorps neutralisantes contre les lignées XBB pourraient également être envisagées.