Novavax : approbation du vaccin Covid comme rappel en Corée

Novavax a fait savoir aujourd'hui que son partenaire SK bioscience avait reçu l'approbation élargie de fabrication et de commercialisation du ministère coréen de la Sécurité alimentaire et des médicaments (KMFDS) pour Nuvaxovid, son vaccin Covid, en tant que dose de rappel pour l'immunisation chez les adultes âgés de 18 ans et plus.



Avant l'approbation, les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies avaient établi depuis septembre 2022 des recommandations indiquant que Nuvaxovid pouvait être utilisé comme rappel chez les adultes âgés de 18 ans et plus.



Cette approbation est notamment basée sur les données de plusieurs essais de phase 2 de Novavax menés aux États-Unis et en Australie et en Afrique du Sud.



