Novavax : chute du titre après une mise à jour de l'EMA

Le titre Novavax a dévissé de 26% hier sur le Nasdaq, et cède actuellement 4% à Londres, après que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé hier une mise à jour de l'étiquette du vaccin Covid afin d'y inclure le risque de réactions allergiques graves.



'Cette mise à jour est un avertissement couramment inclus pour les vaccins disponibles dans le commerce, y compris les vaccins COVID-19. Le programme de développement clinique de Novavax n'a signalé aucune réaction allergique grave et, par conséquent, ce risque n'a pas été répertorié sur l'étiquette initiale du produit', s'est défendu hier Novavax.



La laboratoire rapporte deux cas d'anaphylaxie (réaction allergique) qui répondaient à une définition de cas probable/certain. 'Étant donné que l'anaphylaxie peut survenir avec tous les vaccins et sur la base de ces cas, Novavax et l'EMA ont convenu de mettre à jour l'étiquette en conséquence', poursuit Novavax.



Pour rappel, Novavax avait reçu le 13 juillet une autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin Covid de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, afin de fournir une série primaire de deux doses pour l'immunisation active du SARS-CoV-2 chez les 18 ans et plus.



