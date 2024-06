Novavax : l'ACIP en faveur de vaccin Covid 24/25

Le 28 juin 2024 à 15:47

Novavax fait savoir que le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) des CDC des États-Unis a voté à l'unanimité en faveur d'une recommandation universelle pour l'utilisation des vaccins COVID-19 2024-2025 chez les personnes de six mois et plus, une décision approuvée par le CDC.



Novavax prévoit de fournir son vaccin COVID-19 2024-2025 dès le début de la saison de vaccination, après autorisation de la FDA.



Ce vaccin sera la seule option à base de protéines disponible pour les personnes de 12 ans et plus. Les données montrent une large neutralisation contre plusieurs variantes, y compris les variants JN.1 et KP.2.



Novavax travaille avec les autorités réglementaires pour assurer l'accès à son vaccin et a déposé des demandes d'autorisation auprès de la FDA et de l'Agence européenne des médicaments.



