Novavax : lancement d'un essai de phase 2

La société de biotechnologies Novavax annonce le lancement d'un essai de phase 2 pour ses candidats vaccins contre la grippe seule d'une part, et de combinaison contre la Covid-19 et la grippe d'autre part.L'essai visera à recruter un total d'environ 2.300 participants et évaluera l'innocuité ainsi que l'efficacité (immunogénicité) de différentes formulations de ces vaccins candidats chez les adultes âgés de 50 à 80 ans. Les premiers résultats sont attendus vers la mi-2023.'Nous sommes encouragés par les résultats positifs communiqués plus tôt cette année dans le cadre de notre essai de phase 1/2, le premier du genre à évaluer un vaccin combiné contre la Covid-19 et la grippe', a déclaré le CEO Stanley Erck.