Novavax : le vaccin Covid approuvé comme rappel au Canada

Novavax fait savoir que Health Canada a accordé une autorisation élargie pour son vaccin Covid, le Nuvaxovid, en tant que dose rappel homologue chez les adultes âgés de 18 ans et plus.' Les Canadiens adultes ont désormais accès à notre vaccin Nuvaxovid COVID-19 à base de protéines en tant que dose de rappel', a déclaré Stanley C. Erck, directeur du laboratoire. 'Avec les mois d'hiver qui approchent, il est important d'avoir des options de vaccination pour aider à se protéger de cette maladie', a-t-il ajouté.Le laboratoire précise que son vaccin Covid a été autorisé en tant que rappel hétérologue et homologue aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni (Royaume-Uni), au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suisse, et que 'un certain nombre d'autres pays ont des recommandations politiques permettant l'utilisation du vaccin comme une dose de rappel hétérologue ou homologue'.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.