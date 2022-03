Novavax prévoit de déposer une demande d'autorisation complète pour le vaccin COVID au second semestre.

Novavax Inc a déclaré lundi qu'elle chercherait à obtenir l'approbation complète de son vaccin COVID-19 au second semestre de cette année et prévoit des revenus totaux compris entre 4 et 5 milliards de dollars pour 2022.

"Nous prévoyons d'obtenir des autorisations supplémentaires dans les pays où nous avons déjà déposé des demandes, y compris aux États-Unis. Nous chercherons à obtenir l'approbation complète de notre vaccin, y compris le dépôt de notre BLA (demande de licence biologique), au cours du second semestre 2022", a déclaré le directeur général Stanley Erck lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

À la fin du mois dernier, Novavax a déposé une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin pour les adultes américains, une étape très attendue après des mois de lutte contre des problèmes de développement et de fabrication.

Novavax a déclaré avoir achevé la livraison d'environ 9 millions de doses de vaccin en Indonésie, 6 millions en Australie et 2 millions en Corée du Sud et prévoit de fournir 69 millions de doses en Europe au cours du premier semestre de cette année.

La société avait précédemment prévu d'envoyer 2 milliards de doses de COVID-19 dans le monde en 2022.

Lundi, Novavax n'a pas révélé le nombre de doses qu'elle prévoit de livrer au premier trimestre, mais prévoit un revenu global de 4 à 5 milliards de dollars en 2022. Les analystes avaient prévu des revenus de 4,70 milliards de dollars.

Une grande partie de ce chiffre d'affaires proviendra de la vente de produits, dont la grande majorité est liée à la vente de vaccins, a indiqué la société.

Par ailleurs, Novavax a déclaré qu'une analyse approfondie d'une étude de phase avancée menée au Royaume-Uni a montré que son vaccin COVID-19 offrait une protection à long terme contre le coronavirus.

Le vaccin à base de protéines, NVX-CoV2373, a continué à fournir une protection et a maintenu une efficacité globale de 82,7% sur une période de six mois.

Novavax travaille au développement d'un vaccin spécifique à l'Omicron et a déclaré lundi qu'il prévoyait de commencer à fabriquer des doses de ce vaccin à l'échelle commerciale au cours du premier trimestre. (Reportage de Mrinalika Roy à Bengaluru et Carl O'Donnell à New York ; édition par Maju Samuel)