Novavax, Inc. est une société de biotechnologie qui découvre, développe et commercialise des vaccins pour prévenir les maladies infectieuses graves. La société a développé et commencé à commercialiser son produit phare, NVX-CoV2373, qui est un vaccin COVID-19. NVX-CoV2373 a reçu l'approbation, l'autorisation provisoire, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché (CMA) et l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de plusieurs autorités réglementaires dans le monde pour les populations adultes et adolescentes en tant que série primaire et pour les indications de rappel homologue et hétérologue dans plus de 40 pays. Elle développe également un candidat vaccin contre la grippe, le vaccin quadrivalent à nanoparticules (qNIV), un candidat vaccin combiné COVID-19-grippe (CIC) et d'autres candidats vaccins, notamment une formulation monovalente ou bivalente contenant une souche variante de COVID-19. Ses autres domaines d'intérêt sont le virus respiratoire syncytial (VRS) et le paludisme.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale