Annonce événementielle selon l'art. 53 RC Novavest Real Estate AG : Résultat très satisfaisant au premier semestre 2022

2.4 millions (S1 2021 : CHF 2.0 millions). Les charges de personnel ont atteint CHF 0.4 million (S1 2021 : CHF 0.4 million), et les honoraires de conseil CHF 0.6 million (S1 2021 : CHF 0.5 million). Les frais de gestion de CHF 1.9 million (S1 2021 : CHF 1.5 million) comprennent les honoraires de gestion dus à Nova Property Fund Management AG à hauteur de CHF 1.5 million (S1 2021 : CHF 1.3 million) ainsi que les impôts sur le capital et les autres dépenses administratives pour un total de CHF 0.3 million (S1 2021 : CHF 0.2 million).

Au cours du premier semestre 2022, le revenu locatif net a progressé de 13% à CHF 14.2 millions (S1 2021 : CHF 12.6 millions). Cette augmentation s'explique principalement par les revenus locatifs supplémentaires dégagés par les quatre immeubles acquis au cours du deuxième semestre 2021 à Moosseedorf, Ostermundigen, Schaffhouse et St-Gall. Au niveau des revenus locatifs, au cours du premier semestre 2022, il n'a plus été enregistré des réductions de loyer en raison du coronavirus (S1 2021 : CHF 0.2 million). Le rendement net des objets de placement durant le premier semestre 2022 a atteint 3.3% (S1 2021 : 3.7%). Le taux de vacance des immeubles de placement (hors projets) était de 4.7% (31.12.2021 : 3.7% ; 30.06.2021 : 4.3%).

Les activités de location, des modernisations ainsi que des investissements dans des immeubles de placement sélectionnés et le développement des projets en cours ont été au cœur de nos activités opérationnelles. La valeur du portefeuille immobilier a augmenté de 7% à CHF 790.2 millions (31.12.2021 : CHF 741.3 millions). La variation de valeur est imputable à l'acquisition d'un immeuble commerciale à Volketswil/ZH (CHF +31.3 millions), à des investissements dans des immeubles de placement (CHF +5.2 millions) et dans les projets de développement et de transformation (CHF +6.0 millions) ainsi qu'aux effets positifs des réévaluations sur l'ensemble du portefeuille (CHF +6.4 millions).

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) a bien réussi dans un environnement économique et de marché difficile, et a réalisé de nouveau un résultat très réjouissant au cours du premier semestre 2022. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 6% à CHF 15.4 millions (S1 2021 : CHF 14.5 millions) et le bénéfice, réévaluations comprises, a également augmenté de 6% à CHF 11.2 millions (S1 2021 : CHF 10.6 millions).

Au cours du deuxième semestre 2022, Novavest se concentrera, conformément à la décision prise en début d'année par le conseil d'administration, sur la croissance organique du portefeuille immobilier, en procédant le cas échéant à des optimisations de portefeuille. Il sera bien entendu toujours possible de saisir d'éventuelles opportunités d'acquisitions dans le cadre de la stratégie de placement. Les trois projets de développement à Lucerne (jusqu'à la fin 2022), Neuhausen (jusqu'au premier semestre 2023) et St-Gall (jusqu'en automne 2024) suivent leur cours, et on s'attend d'eux, une fois terminés, un effet positif sur la part de résidentiel au sein du portefeuille, et un net potentiel d'augmentation de la valeur.

Sur le marché suisse de l'immobilier, il n'a pas été constaté jusqu'ici de modifications des prix des transactions pour des objets bien situés. En Suisse, compte tenu de la croissance démographique et de la stagnation relative de l'activité de construction, la demande de logements devrait continuer à rester dynamique. Le besoin de placement des investisseurs tant institutionnels que privés de façon plus générale tout comme les prix que ceux-ci sont prêts à payer pour leurs transactions immobilières vont certainement se maintenir à un niveau élevé.

Le 17 juin 2022, la Banque nationale suisse a durci sa politique monétaire pour la première fois depuis de nombreuses années et relevé son taux directeur de 0.5 points de pourcentage à moins 0.25%. Elle réagit ainsi à l'augmentation continue de l'inflation qui, au mois de juin 2022, a atteint en Suisse 3.4% (par rapport au même mois de l'année précédente). La forte augmentation des prix de l'énergie et des matières premières depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, les problèmes globaux qui affectent les chaînes d'approvisionnement suite à la pandémie de coronavirus et l'évolution incertaine des tensions géopolitiques en Europe ont ouvert la voie à un environnement économique fait de risques et d'incertitudes.

Les engagements hypothécaires à court et à long terme à la date du bilan atteignent au total CHF 430.2 millions (31.12.2021 : CHF 380.2 millions). Sur ce montant, 52% étaient assortis de taux d'intérêts fixes de plus de trois ans. La durée résiduelle moyenne des engagements financiers était au 30 juin 2022 de 3.1 ans (31.12.2021 : 3.7 ans). Le taux d'intérêt moyen des engagements hypothécaires a atteint 0.7%, durant le premier semestre 2022 (S1 2021 : 0.8%). Le taux de nantissement des immeubles par des tiers était de 54.4% (31.12.2021 : 51.3%).

de capitaux propres de 41.7% (31.12.2021 : 44.7%). Cette variation des capitaux propres s'explique par le remboursement de la valeur nominale de CHF 1.65 par action nominative pour un montant total de CHF 12.7 millions et par la contribution au bénéfice du premier semestre 2022 de CHF 11.2 millions. La valeur nette d'inventaire (Net Asset Value) par action nominative a atteint CHF 43.35 (31.12.2021 : CHF 43.55 ; 30.06.2021 : CHF 41.12).

Le bénéfice, réévaluations comprises, s'est établi à CHF 11.2 millions (S1 2021 : CHF 10.6 millions), ce qui correspond à une progression de 6%. Le bénéfice hors réévaluations a augmenté de 10% pour atteindre CHF 6.0 millions (S1 2021 : CHF 5.5 millions). Compte tenu de l'augmentation de capital réalisée l'année précédente (30 juin 2021), le nombre moyen d'actions nominatives en circulation pour le calcul du bénéfice par action pour l'exercice 2022 s'élève à 7 711 434 (S1 2021 : 7 072 385). Le bénéfice par action était CHF 1.45, réévaluations comprises, et CHF 0.78, hors réévaluations (S1 2021 : CHF 1.50, réévaluations comprises, et CHF 0.77, hors réévaluations).

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur des nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres Zurich, Bâle, Berne, Winterthur, Lucerne, St-Gall et Aarau, ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel motorisé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse est destiné à la diffusion d'informations. Il ne constitue pas un prospectus au sens de la loi suisse sur les services financiers (FIDLEG) ou du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange. Il ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à vendre des actions de NOVAVEST Real Estate AG, ni à acquérir ou à vendre d'autres instruments financiers ou services. Ce communiqué de presse peut contenir certaines déclarations prospectives, par exemple des indications utilisant des mots tels que "croit", "suppose", "s'attend", "planifie" ou d'autres termes semblables. De telles déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire que les événements, la situation financière, le développement ou les performances réels de l'entreprise diffèrent sensiblement de ceux mentionnés directement ou indirectement dans les déclarations prospectives. Compte tenu de ces incertitudes, les lecteurs ne doivent pas se fier à ces déclarations prospectives. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives ou de les réviser en fonction d'événements ou d'évolutions futurs. Ce communiqué de presse ainsi que les informations qu'il contient ne doivent pas être apportés ou transmis aux États-Unis d'Amérique (USA), ni distribués ou transmis à des personnes américaines (y compris des personnes morales) ainsi qu'à des publications ayant une diffusion générale aux États-Unis. Les actions de NOVAVEST Real Estate AG ne sont pas offertes à la vente aux Etats-Unis ni aux personnes américaines.