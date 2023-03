NOVAVEST Real Estate : L'Assemblée générale ordinaire 2023 approuve toutes les propositions du Conseil d'administration

valeur nominale. L'exécution de la réduction de capital aura probablement lieu fin avril, avec un paiement prévu au 14 juin 2023.

L'Assemblée générale a décidé, comme proposé par le Conseil d'administration, d'annuler le capital autorisé existant de CHF 19 265 750.00 et de supprimer l'art. 3a des statuts de la société. L'Assemblée générale a décidé d'adopter l'adaptation générale des statuts au nouveau droit des sociétés anonymes, comme le proposait le Conseil d'administration. Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, l'opting out existant jusqu'à présent a également été supprimé. L'Assemblée générale a approuvé la création d'une marge de fluctuation du capital. Le Conseil d'administration est autorisé à procéder à une ou plusieurs augmentations du capital-actions jusqu'au 22 mars 2028, à tout moment et pour des montants quelconques compris dans la limite inférieure de CHF 185 074 416.00 et la limite supérieure de CHF 220 238 544.00 (CHF 220 238 544.00 correspondant à 9 176 606 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 24.00 chacune).

Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de la société : www.novavest.ch/fr/relations-avec-les-investisseurs/?section=relations-avec-les-investisseurs__assemblees-generales

NOVAVEST Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur des nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres Zurich, Bâle, Berne, Winterthur, Lucerne, St-Gall et Aarau, ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel motorisé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).

