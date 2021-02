Novavest Real Estate : 20.01.2021 NOVAVEST Real Estate AG nomme Daniel Ménard candidat au conseil d'administration lors de l'assemblée générale ordinaire 2021

Communiqué de presse du 20 janvier 2021

NOVAVEST Real Estate AG nomme Daniel Ménard candidat au conseil d'administration lors de l'assemblée générale ordinaire 2021

Le conseil d'administration de Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) proposera aux actionnaires de la société d'élire Daniel Ménard au conseil d'administration en tant que membre non exécutif et indépendant, à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 24 mars 2021.

Daniel Ménard (de nationalité suisse, né en 1962) a étudié l'architecture à l'EPF Zurich et est Dipl. Arch. ETH SIA Reg A. En 2008, il a créé le bureau d'architecture mépp ag à Zurich dont il est associé et président du conseil d'administration. Les activités de mépp couvrent de nombreux domaines architecturaux: bâtiments résidentiels et industriels, bureaux, transformations, ainsi que conservation et rénovation d'édifices classés. www.mepp.ch

De 1993 à 2008, Daniel Ménard était associé et président du conseil d'administration de werkhof ag à Zurich. Il a également été chargé de cours à l'EPF Zurich en organisation de la construction de 2000 à 2005 et en économie immobilière de 2009 à 2016.

«Nous sommes très heureux de proposer à nos actionnaires, en la personne de Daniel Ménard, un candidat expert en immobilier au conseil d'administration», souligne Gian Reto Lazzarini, président du conseil d'administration de Novavest Real Estate AG. «Du fait de sa longue et vaste expérience dans le domaine de l'architecture et de l'immobilier, il complète à la perfection le conseil d'administration actuel.»

Informations supplémentaires :

Peter Mettler

Chief Executive Officer

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zurich

+41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur de nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres Zurich, Bâle, Berne, Winterthour, Lucerne, St-Gall et Aarau, ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel motorisé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).