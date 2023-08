Les autres charges opérationnelles (frais de personnel, de conseil et d'administration) se sont élevées au total à CHF 2.8 millions, soit un montant légèrement inférieur à celui de la même période de l'année précédente (S1 2022 : CHF 2.9 millions). Les relèvements successifs des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse de 1.0% à la fin de l'année 2022 à 1.75% à fin juin 2023 pour lutter contre l'inflation ont eu des répercussions sur les modèles d'escompte des évaluations immobilières au premier semestre 2023. L'estimation de marché du portefeuille immobilier par l'expert immobilier indépendant Wüest Partner AG a entraîné une perte de réévaluation de CHF 10.0 millions au premier semestre 2023, alors qu'un gain de réévaluation de CHF 6.4 millions avait été enregistré au cours de la même période de l'année précédente. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a baissé à CHF 0.1 million au cours du premier semestre 2023 (S1

Le revenu locatif net a augmenté de 7% à CHF 15.3 millions au premier semestre 2023 (S1 2022 : CHF 14.2 millions). La hausse des revenus locatifs s'explique principalement par les acquisitions des immeubles à Volketswil/ZH (juin 2022) et Kappel/SO (décembre 2022), ainsi que par les projets de réaffectation achevés à Lucerne/LU (2022) et Neuhausen/SH (2023). Le rendement brut réalisé sur les objets de placement s'est élevé à 4.0% au premier semestre 2023, et le rendement net, à 3.1% (sur une base annuelle). Diverses activités de locations et la vente de l'immeuble résidentiel/commercial à Bülach ont permis de réduire le taux de vacance à 4.0% (31.12.2022 : 4.6% ; 30.06.2022 : 4.7%).

Le portefeuille a été optimisé au cours de la 1er semestre 2023 et un immeuble résidentiel/commercial ancien à Bülach/ZH a pu être vendu avec bénéfice. Du fait de cette vente et de l'achèvement d'un projet de réaffectation de surfaces dans l'immeuble de Neuhausen/SH, la part d'immobilier résidentiel dans les revenus locatifs théoriques a augmentée d'environ 2 points de pourcentage par rapport à la fin de l'année 2022 pour atteindre 63%. La valeur du portefeuille immobilier au 30 juin 2023 s'élevait à CHF 791.0 millions (31.12.2022 : CHF 811.8 millions). Les revenus locatifs théoriques des immeubles de placement s'élevaient à CHF 31.4 millions au 30 juin 2023 sur une base annualisée (S1 2022 : CHF 30.9 millions).

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) a réalisé un résultat opérationnel satisfaisant - au niveau du bénéfice hors réévaluations - dans un environnement de marché difficile au premier semestre 2023, marqué par des incertitudes politiques et économiques persistantes et de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Le marché des transactions immobilières en Suisse reste difficile en raison du niveau élevé des taux d'intérêt. Du point de vue de Novavest Real Estate AG, la forte demande sur le marché du logement, soutenue par la croissance démographique et l'activité de construction limitée, va toutefois perdurer. Au cours du second semestre 2023, la société ambitionne de poursuivre l'optimisation du portefeuille immobilier au moyen d'investissement ciblés et d'éventuels arrondissement de portefeuille. Un contrat de vente de l'immeuble résidentiel à Wil/SG a par exemple peut être signé et authentifié en août 2023, avec transfert de propriété au 1er septembre 2023.

Depuis le printemps 2023, Novavest Real Estate AG est signataire des UN PRI (Principles for Responsible Investment), et elle participe pour la première fois à cette initiative en été 2023.

Novavest Real Estate AG est consciente de sa responsabilité en matière de développement et de gestion durables de ses bien immobiliers. Le thème de la durabilité fait donc partie intégrante de la stratégie de placement ainsi que des décisions d'achat et de vente du conseil d'administration. En 2023, la société continuera à développer ses rapports sur le développement durable et, avec le soutien de Nova Property Fund Management AG, elle affinera également les processus clés en ce qui concerne la pertinence environnementale du portefeuille et les simulations de portefeuille.

Au passif du bilan, les engagements hypothécaires à court et à long terme n'ont pas beaucoup changé. Au 30 juin 2023, ils s'élevaient à CHF 432.4 millions (31.12.2022 : CHF 439.8 millions). À la date de clôture du bilan, CHF 198.7 millions, soit 46% des engagements hypothécaires, étaient assortis de taux fixes d'une durée de plus de 3 ans (31.12.2022 : 48%). La durée résiduelle moyenne des engagements financiers au 30 juin 2023 était de 2.3 ans (31.12.2022 : 2.6 ans).

Le bilan au 30 juin 2023, avec un ratio de capitaux propres de 41.6% (31.12.2022 : 42.0%), demeure très solidement financé. Des actifs courants comprennent un « immeuble de placement à vendre » à Wil/SG, d'une valeur de CHF 3.7 millions. Des actifs non courants comprennent les 52 autres immeubles de placement (CHF 777.9 millions), le projet de construction à Saint-Gall (CHF 9.3 millions) et la partie à long terme des aménagements locatifs préfinancés dans deux immeubles à Frauenfeld et Altstätten (CHF 1.5 million).

Les charges financières nettes se sont élevées à CHF 2.0 millions (S1 2022 : CHF 1.5 million) et reflètent également l'environnement plus élevé des taux d'intérêt et, partant, un taux d'intérêt moyen plus élevé des engagements financiers, qui s'est élevé à 1.1% au premier semestre 2023 (S1 2022 : 0.7%).

Avec son portefeuille axé sur le logement et une part d'usage résidentiel de plus de 60% des revenus locatifs, Novavest Real Estate AG reste bien positionnée et dispose d'un modèle d'affaires solide et orienté sur le long terme. Les principaux locataires du portefeuille (CFF, BMW (Suisse) SA, Hôpital cantonal de Saint-Gall, LIDL Schweiz AG) contribuent en outre, grâce à leur solvabilité élevée, à la stabilité des revenus locatifs et de l'ensemble du portefeuille. La stratégie à long terme, qui met l'accent sur les revenus locatifs provenant d'un usage résidentiel, demeure par conséquent inchangée.

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur des nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres Zurich, Bâle, Berne, Winterthur, Lucerne, St-Gall et Aarau, ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel motorisé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).

