Novavest Real Estate : Annonce événementielle selon l'art. 53 RC NOVAVEST Real Estate AG – Floriana Scarlato nommée candidate au conseil d'administration

Communiqué de presse du 8 février 2022

Annonce événementielle selon l'art. 53 RC

NOVAVEST Real Estate AG - Floriana Scarlato nommée candidate au conseil d'administration

Le conseil d'administration de Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) proposera aux actionnaires de la société d'élire Floriana Scarlato au conseil d'administration en tant que membre non exécutif et indépendant,

l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 23 mars 2022.

Floriana Scarlato (née en 1977, nationalité italienne et suisse) a étudié à l'Université de Naples Federico II et est titulaire d'un bachelor en sciences économiques et d'un master Economy and Law of the Financial Markets. Ces seize dernières années, elle a exercé des fonctions de management au sein du Credit Suisse. Ses missions ont d'abord consisté à mettre en place une Compliance Organisation mondiale au sein de la division International Wealth Management et à diriger le domaine Cross Border & Client Confidentiality de la banque privée. Entre 2013 et 2015, Floriana Scarlato était à la tête du Private Banking & Wealth Management Business Risk Management. De 2016 à 2021, elle a assumé les fonctions de Chief Compliance Officer dans la division International Wealth Management et de Chief Compliance Officer de la Swiss Universal Bank de Credit Suisse Schweiz AG. Elle a également été membre du conseil d'administration de Credit Suisse Italy S.p.A. et du conseil de surveillance de Credit Suisse Deutschland AG.

Gian Reto Lazzarini, président du conseil d'administration de Novavest Real Estate AG, a déclaré: «Nous sommes heureux de pouvoir proposer Floriana Scarlato comme candidate au conseil d'administration. Avec sa vaste expérience dans le domaine Compliance and Risk Management, elle complète parfaitement notre conseil d'administration.»

En supposant la réélection des quatre membres du conseil d'administration en exercice ainsi que l'élection de madame Floriana Scarlato par l'assemblée générale du 23 mars 2022, le conseil d'administration prévoit l'instauration d'un comité d'audit à compter du 1er avril 2022. Il est en outre prévu de confier des tâches de nomination au comité de rémunération. Floriana Scarlato et Stefan Hiestand sont prévus comme membres du comité d'audit. Markus Neff et Daniel Ménard sont proposés en tant que membres du comité de rémunération et Gian Reto Lazzarini en tant que président du conseil d'administration pour l'élection par l'assemblée générale.

Peter Mettler

Chief Executive Officer

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zurich

+41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur de nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres Zurich, Bâle, Berne, Winterthour, Lucerne, St-Gall et Aarau, ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel motorisé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).