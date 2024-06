La Banque Cantonale de Zurich a accompagné la transaction en tant que Financial Advisor. Le prospectus en rapport avec la fusion et les actions nominatives nouvellement émises a été publié aujourd'hui et peut être obtenu gratuitement auprès de la Banque Cantonale de Zurich, IHKT, case postale, 8010 Zurich (e-mail :prospectus@zkb.ch), en mentionnant l'adresse complète et le domicile.

Aux 28 et 29 mai 2024, les assemblées générales extraordinaires de SenioResidenz AG et de Novavest Real Estate AG ont approuvé à une grande majorité la fusion et le contrat de fusion, et ont approuvé toutes les propositions des conseils d'administration respectifs.

La fusion entre Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) et SenioResidenz AG a été réalisée avec succès par son inscription au registre du commerce le vendredi 14 juin 2024. Les nouvelles actions nominatives de Novavest Real Estate AG (« Novavest ») émises dans le cadre de la fusion sont négociées pour la première fois aujourd'hui, 17 juin 2024, à la SIX Swiss Exchange. La nouvelle entreprise fusionnée dispose d'un portefeuille immobilier d'une valeur de marché de CHF 1.02 milliard, avec des revenus locatifs théoriques de CHF 42.6 millions et une part résidentielle des loyers théoriques de 59% (base pro-forma 2023).

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG est une société suisse de biens immobiliers dont le siège est à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (logements locatifs) et d'habitations pour seniors et des personnes âgées (résidences pour seniors et des établissements de santé), ainsi que sur des immeubles pour bureau et le commerce, et sur des projets de construction dans tous ces segments. La part des revenus locatifs provenant de l'utilisation résidentielle représente stratégiquement au moins 50% du total des revenus locatifs théoriques. Le portefeuille immobilier comprend des objets dans toute la Suisse qui, en ce qui concerne les immeubles d'habitation purs, sont situés en ville ou en agglomération et/ou sont bien desservis par les transports publics et le transport individuel motorisé. Dans le domaine des résidences pour personnes âgées et des établissements de santé, les biens immobiliers peuvent se trouver aussi dans des régions urbaines que dans des régions rurales de Suisse. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (symbole boursier NREN, numéro de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reposent sur les opinions et hypothèses actuelles de NOVAVEST Real Estate AG à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus. Les résultats et événements réels peuvent différer considérablement des résultats et événements exprimés ou implicites de ces déclarations prospectives. Ces écarts peuvent être le résultat de modifications de circonstances et facteurs les plus variés, y compris, mais pas exclusivement, les circonstances et facteurs suivants : (i) l'évolution économique générale, (ii) l'évolution des marchés immobiliers, (iii) l'évolution des marchés financiers et les variations des taux d'intérêt, et (iv) les modifications législatives et autres modifications de nature juridique. Par conséquent, nous vous mettons en garde concernant la fiabilité des déclarations prospectives. NOVAVEST Real Estate AG n'est pas tenue d'actualiser les informations et déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une publicité, une offre, une recommandation ou une invitation à acheter ou à vendre des actions de NOVAVEST Real Estate AG dans quelque juridiction que ce soit. Il est communiquée uniquement à des fins d'information et ne constitue pas un prospectus au sens de l'art. 35 ss de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) ou des lois d'autres juridictions.