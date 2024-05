"THIS COMMUNICATION IS NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, THE EUROPEAN UNION OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES IN ANY JURISDICTION."

Communiqué de presse, 29 mai 2024

L'Assemblée générale extraordinaire approuve la fusion avec SenioResidenz AG avec une grande majorité de plus de 96%; Décotation de la SenioResidenz AG de BX Swiss au 17 juin 2024

L'assemblée générale extraordinaire de Novavest Real Estate AG du 29 mai 2024 approuve la fusion avec SenioResidenz AG et le contrat de fusion du 17 avril 2024

Toutes les propositions du conseil d'administration liées à la fusion ont été approuvées à plus de 96%

Thomas Sojak a été élu président du conseil d'administration et Dr. Claudia Suter a été élue membre du conseil d'administration et membre du comité de rémunération de Novavest Real Estate AG avec des taux d'approbation supérieurs à 99% (élue à la date de l'exécution de la fusion, prévue pour le 14 juin 2024)

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de Novavest Real Estate AG ("Novavest") qui s'est tenue aujourd'hui, les actionnaires de la société ont approuvé la fusion et le contrat de fusion du 17 avril 2024 et toutes les autres propositions à une grande majorité de plus de 96% chacune (élections de plus de 99%). La fusion donnera naissance à un solide portefeuille immobilier combiné d'une valeur marchande de plus d'un milliard de francs suisses et d'une part résidentielle combinée des loyers théoriques de 59% (base pro-forma 2023).

Toutes les propositions du conseil d'administration acceptées

Après l'assemblée générale extraordinaire de SenioResidenz AG qui s'est tenue hier, l'assemblée générale extraordinaire de Novavest Real Estate AG a également approuvé aujourd'hui toutes les propositions du conseil d'administration. Au total, 36.6% des droits de vote émis étaient représentés à l'assemblée générale extraordinaire de Novavest. Les actionnaires présents personnellement et les tiers correspondaient à 485 917 voix. 2 334 957 voix étaient représentées par le représentant indépendant.

La fusion de Novavest Real Estate AG (en tant que société reprenante) et de SenioResidenz AG (en tant que société transférante), y compris le contrat de fusion, a été approuvée.

L'augmentation de capital ordinaire proposée d'un montant de CHF 52 904 647.25, par la création de 2 325 479 nouvelles actions nominatives Novavest d'une valeur nominale de CHF 22.75 chacune, a également été approuvée. Ces nouvelles actions seront utilisées pour l'échange des actions nominatives actuelles de SenioResidenz AG. Lors de l'échange, les actionnaires de SenioResidenz recevront 0.91 action nominative Novavest par action SenioResidenz détenue. Les éventuelles fractions résultant de l'échange seront réglées en espèces.

L'assemblée générale extraordinaire a en outre décidé de créer un capital conditionnel d'un montant de CHF 3 048 545.50 par l'émission de 134 002 nouvelles actions nominatives Novavest à libérer, d'une valeur nominale de CHF 22.75 chacune. Ce capital conditionnel est destiné à la conversion de l'emprunt à conversion obligatoire 2024 avec coupon de 3.50% p.a., d'un montant total de CHF 6 091 000, repris par Novavest dans le cadre de la fusion par absorption de la SenioResidenz.

Les nouvelles actions nominatives issues de l'augmentation de capital ordinaire et du capital conditionnel doivent être cotées à la SIX Swiss Exchange le 17 juin 2024. Elles donneront droit à un dividende complet pour la première fois pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.

L'assemblée générale extraordinaire a également approuvé le renouvellement de la marge de fluctuation du capital de Novavest, conformément à la proposition du conseil d'administration.