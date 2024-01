Zurich (awp) - Les sociétés immobilières Novavest Real Estate et Senioresidenz examinent la possibilité de fusionner. Cette opération permettrait de créer une entreprise dont la valeur du portefeuille immobilier combinée s'établirait à plus d'un milliard de francs suisses, indique mardi un communiqué.

"Les discussions (...) en vue d'une éventuelle fusion sont encore à un stade très précoce", précise Novavest. "Novavest Real Estate fournira en temps voulu des informations sur les résultats des discussions sur la fusion et sur les prochaines étapes", poursuit le groupe zurichois. Si elles aboutissent, les actionnaires des deux sociétés seront invités à voter lors d'assemblées générales extraordinaires.

Le mariage des deux sociétés donnerait naissance à un portefeuille diversifié constitué des immeubles résidentiels de Novavest Real Estate et des résidences pour personnes âgées et établissements de soins en mains de Senioresidenz. La fusion offrirait en outre la possibilité de diverses synergies et économies d'échelle, peut-on encore lire.

Dans le même communiqué, Novavest publiait également ses résultats annuels provisoires. En 2023, la société a essuyé une perte de 4 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 22,4 millions en 2022, en raison d'un effet négatif d'une réévaluation de portefeuille. Celle-ci a entraîné une dépréciation totale de 20,6 millions, attribuée à des taux d'escompte plus élevés dus à une modification de l'environnement des taux d'intérêt. Sans cela, le bénéfice aurait atteint 12,7 millions.

Les revenus locatifs ont gagné 2% sur un an à 29,9 millions. A fin décembre, la valeur du portefeuille s'élevait à 783,6 millions, contre 811,8 millions un an plus tôt. Les résultats définitifs seront connus le 21 février, lors de la publication du rapport annuel de la société.

lk/rr/rq