Zurich (awp) - La société immobilière Novavest Real Estate a bien essuyé une perte nette au premier semestre en raison d'un effet négatif des revalorisations, alors que ses revenus locatifs et résultat opérationnel se sont améliorés en rythme annuel. La direction reste très vague en ce qui concerne la suite des opérations.

Sur les six premiers mois de 2023, l'entreprise zurichoise cotée à la Bourse suisse accuse un débours de 1,5 million de francs suisses, contre un bénéfice net de 11,2 millions un an plus tôt, essentiellement dû à une perte de réévaluation de 10 millions. Ajustée de cet effet, l'évolution est positive (+8,9%) à près de 6,6 millions, précise Novavest mercredi dans son rapport intermédiaire, confirmant les chiffres préliminaires publiés il y a un mois.

Le taux de vacance s'établissait fin juin à 4,0%, contre 4,6% au bouclement de l'exercice précédent.

Au chapitre des perspectives, la direction du groupe a fait montre de retenue, arguant que "le marché des transactions immobilières en Suisse reste difficile en raison du niveau élevé des taux d'intérêt", quand bien même la forte demande de logements, soutenue par la croissance démographique et la faible activité de construction, devrait continuer de jouer en sa faveur.

Pour la suite de l'exercice, la société ambitionne de "poursuivre l'optimisation du portefeuille immobilier au moyen d'investissements ciblés et d'éventuels arrondissements", sans plus de précisions.

buc/jh