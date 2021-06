Novavest: augmentation de capital prélevée sur le capital autorisé réussie

Zurich (awp) - La société immobilière Novavest Real Estate a bouclé avec succès une augmentation de capital prélevée sur le capital autorisé. Cette transaction s'est déroulée avec droits préférentiels pour les actionnaires et atteint le volume visé de 27,0 millions de francs suisses, a précisé l'entreprise vendredi soir.

Le négoce des droits préférentiels a eu lieu du 14 au 23 juin sur SIX. 11 droits donnaient droit à l'acquisition d'une nouvelle action nominative. Durant la période d'exercice, comme prévu, 642'619 actions ont été souscrites, au prix unitaire de 42,05 francs suisses. Les nouvelles actions ont été souscrites par des institutionnels et des investisseurs privés et ont permis d'étoffer l'actionnariat de la société.

Le produit de 27 millions sera utilisé pour le développement du portefeuille d'immeubles de la société. Les nouvelles actions seront libérées le 30 juin. Après cette augmentation, le capital-actions de Novavest se monte à 207'437'574,60 francs suisses répartis en 7'711'434 actions nominatives de 26,90 francs suisses nominaux. Les nouvelles actions seront cotées dès le 1er juillet et donneront droit au dividende au titre de l'exercice 2021.

