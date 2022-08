Novavest croît encore au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Novavest a vu ses revenus locatifs croître au premier semestre. La rentabilité s'est aussi améliorée, ainsi que la valeur du portefeuille immobilier.

La firme zurichoise a enregistré un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse de 6% à 15,4 millions de francs suisses, ainsi qu'un bénéfice, réévaluations comprises, en augmentation de 6% à 11,2 millions, selon le communiqué paru jeudi.

Les revenus locatifs nets ont progressé de 13% sur un an à 14,2 millions, grâce à quatre immeubles acquis au cours du deuxième semestre 2021 à Moosseedorf (BE), Ostermundigen (BE), Schaffhouse et Saint-Gall. Novavest n'a plus enregistré de réductions de loyer en raison du coronavirus, contre 200'000 francs suisses un an plus tôt.

Le taux de vacance des immeubles de placement (hors projets) a grimpé à 4,7%, contre 4,3% fin juin 2021. Les charges directes liées aux immeubles de placement loués ont aussi augmenté à 2,4 millions après 2,0 millions.

La valeur du portefeuille immobilier a crû de 7% par rapport à fin décembre, pour s'établir à 790,2 millions de francs suisses, grâce à l'acquisition d'un immeuble commercial à Volketswil (ZH), d'investissements dans des immeubles de placement et dans les projets de développement, ainsi que des effets de réévaluations du portefeuille.

Au cours du deuxième semestre 2022, Novavest se concentrera sur la croissance organique du portefeuille immobilier et entend saisir "d'éventuelles opportunités d'acquisitions". Les trois projets de développement à Lucerne (jusqu'à la fin 2022), Neuhausen (jusqu'au premier semestre 2023) et Saint-Gall (jusqu'en automne 2024) suivent leur cours.

