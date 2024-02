Genève (awp) - La société immobilière Novavest Real Estate proposera à ses actionnaires une réduction de 1,25 franc par action nominative qui leur sera distribuée en espèces au titre de l'exercice écoulé. La société a en outre confirmé sa perte nette de 4 millions pour 2023 annoncée le mois dernier.

Cette perte est attribuée à une dépréciation chiffrée à 20,6 millions de francs suisses après une réévaluation du portefeuille, s'expliquant par des taux d'escompte plus élevés dus à la hausse des taux d'intérêt. Sans cela, le groupe aurait inscrit un bénéfice net de 12,7 millions, rappelle-t-il mercredi à l'occasion de la publication de son rapport annuel 2023. Dans le rouge également, le résultat d'exploitation Ebit à -0,6 million, contre 30,7 millions un an plus tôt. En excluant les effets des réévaluations et le bénéfice issu de la vente d'immeubles de placement, l'Ebit affiche une hausse de 4% à 19,5 millions.

Le revenu locatif net a augmenté de 2% à 29,9 millions, grâce à l'acquisition d'immeubles à Volketswil et à Kappel, ainsi que l'achèvement de projets de réaffectation à Lucerne et Neuhausen. Dans une moindre mesure, les recettes ont profité d'apports supplémentaires générés par des adaptations de loyers dues aux augmentation de l'indice et des taux d'intérêt de référence. Le rendement net sur les immeubles de placement s'est élevé à 3% et le taux de vacance était de 4,1% au 31 décembre 2023, contre 4,6% un an plus tôt. Cette diminution est notamment imputable à la vente d'un immeuble à Bülach qui a généré un bénéfice unique de 500'000 francs suisses.

Les charges financières nettes se sont élevées à 4,6 millions, contre 3,1 millions en 2022, reflétant le niveau plus élevé des taux d'intérêt.

Négociations pour une fusion à un stade précoce

Lors de l'assemblée générale du 20 mars, le conseil d'administration proposera à ses actionnaires une distribution en espèces sous la forme d'une réduction nominale de 1,25 franc par action nominative, un montant correspondant au dividende de 1,25 franc par action proposé au titre de 2022. Calculé sur le cours de clôture au 31 décembre, le rendement de distribution proposé est de 3,4%, précise Novavest.

Le mois dernier, le groupe, dont le portefeuille est essentiellement constitué d'immeubles résidentiels, avait également annoncé une possible fusion avec le spécialiste des résidences pour personnes âgées et établissements de soins, Senioresidenz. Les négociations en sont encore à un stade relativement précoce, indique Novavest mercredi. Le conseil d'administration a nommé un comité dédié à cette fusion, constitué de trois de ses membres. La valeur du portefeuille combiné dépasserait 1 milliard de franc. Ce mariage doit permettre diverses synergies et économies d'échelle.

Au chapitre des perspectives, la société relève que le marché des transactions immobilières en Suisse devrait rester difficile. La demande en logements locatifs devrait demeurer forte, portée par l'immigration et une activité de construction limitée. La stratégie de croissance à long terme de Novavest reste centrée sur les revenus locatifs dans le secteur résidentiel et demeurerait inchangée en cas de fusion avec Senioresidenz, affirme le groupe.

rr/fr