Novo Integrated Sciences, Inc. est la société mère de ses filiales. La société possède des filiales canadiennes et américaines qui fournissent, ou ont l'intention de fournir, des solutions essentielles et différenciées pour la prestation de soins primaires multidisciplinaires et de produits de bien-être connexes grâce à l'intégration de la technologie médicale, de l'interconnectivité, de solutions thérapeutiques et diagnostiques avancées, d'offres de produits personnalisés et de la science de la réadaptation. La société opère à travers deux segments : Les services de santé et la vente de produits. Ses services de soins de santé primaires multidisciplinaires spécialisés comprennent la physiothérapie, les soins chiropratiques, la thérapie manuelle/manipulative, l'ergothérapie, les soins aux personnes âgées, la massothérapie, l'acupuncture et l'aiguilletage fonctionnel à sec, la chiropodie, la rééducation après un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale traumatique, la kinésiologie, la thérapie vestibulaire, la diététique et d'autres encore. Ses filiales comprennent Novo Healthnet Limited, Novomerica Health Group, Inc, PRO-DIP, LLC et d'autres.

