Novo Nordisk: hausse de 8% du bénéfice net en 2020

Copenhague (awp/afp) - Le laboratoire danois Novo Nordisk, a annoncé mercredi une progression de 8% de son bénéfice net en 2020, malgré une baisse des nouvelles prises en charge à cause de la pandémie de Covid-19.

Conformément aux attentes des analystes, le groupe a enregistré un bénéfice net annuel de 42,1 milliards de couronnes (6,1 milliards de francs suisses).

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 126,9 milliards de couronnes, en hausse de 4% sur un an à taux de change constants, porté par les ventes des médicaments analogues du GLP-1, une hormone intestinale qui sécrète l'insuline, qui ont augmenté de 29%, avec notamment avec l'Ozempic, un anti-diabétique injectable (+93%).

Aux Etats-Unis, premier marché d'antidiabétiques de la planète, la part du groupe dans le secteur de l'insuline, marqué par une nette baisse des prix, est de 39,4%.

Novo Nordisk revendique 47,2% des parts du marché mondial de l'insuline.

Le monde compte plus de 425 millions de diabétiques, et leur nombre pourrait passer à 629 millions en 2045, selon des estimations de la Fédération internationale du diabète (FID).

Seule la moitié d'entre eux sont diagnostiqués à l'heure actuelle et, parmi ces derniers, 50% seulement ont accès à des traitements.

Cette pathologie et ses complications (maladies cardiovasculaires et rénales, amputations des membres inférieurs...) tuent 4 millions de personnes par an, toujours selon la FID.

Novo Nordisk développe et commercialise également des traitements contre l'hémophilie et les troubles de la croissance, secteurs dans lesquels ses ventes ont respectivement reculé de 4% et augmenté de 6%, à taux de change constants.

Les ventes de ses médicaments contre l'obésité, principalement le Saxenda, ont elles progressé de 3%.

