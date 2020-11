Novo Nordisk rachète Emisphere Technologies pour 1,8 milliard de dollars

Copenhague (awp/afp) - Le numéro un mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk, a annoncé vendredi l'acquisition de l'entreprise pharmaceutique américaine Emisphere Technologies, détentrice d'un brevet-clé, pour 1,8 milliard de dollars.

Les deux sociétés collaboraient déjà depuis 2007, notamment dans le cadre du Rybelsus, un traitement sous forme de comprimés développé par Novo Nordisk à partir de la molécule semaglutide, qui fait partie d'une classe de nouveaux antidiabétiques biologiques particulièrement efficaces indiqués pour les diabètes de type 2.

Selon les termes de l'accord, le groupe danois va débourser 1,35 milliard de dollars pour acquérir l'intégralité des titres d'Emisphere Technologies, détaille le communiqué.

Cette société détient plusieurs technologies brevetées dont celle connue sous le nom d'Elligen, permettant une formulation orale et non plus seulement injectable de l'insuline.

L'accord prévoit également que Novo Nordisk reprenne le versement de royalties en lien avec la technologie Elligen, au plus gros actionnaire d'Emisphere, le fonds MHR, pour 450 millions de dollars - ce qui porte le prix total de l'acquisition à 1,8 milliard, précise le communiqué.

"L'opération permet à Novo Nordisk de prendre possession de la technologie Elligen, qui a été utilisée avec succès sous licence pour développer le premier médicament oral, Rybelsus", pour le traitement du diabète de type 2, a déclaré Mads Krogsgaard Thomsen, vice-président exécutif de Novo Nordisk, cité dans le communiqué.

Le monde compte plus de 425 millions de diabétiques, et leur nombre pourrait passer à 629 millions en 2045, selon des estimations de la Fédération internationale du diabète (FID). Seule la moitié d'entre eux sont diagnostiqués à l'heure actuelle et, parmi ces derniers, 50% seulement ont accès à des traitements.

