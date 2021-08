Novo Nordisk: ventes en hausse au 2e trimestre, relève ses prévisions

Copenhague (awp/afp) - Le numéro un mondial de l'insuline, le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, a relevé mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, toujours tiré par le succès de ses traitements contre le diabète et l'obésité.

Au deuxième trimestre, malgré un taux de change défavorable avec le dollar, Novo Nordisk a vu ses ventes augmenter de 10% sur un an, à 27,5 milliards de couronnes (3,7 milliards d'euros), tandis que le bénéfice net a progressé de 14%, à 12,1 milliards, a indiqué le groupe dans un rapport financier prévu jeudi et publié de façon anticipée.

Conséquence de ces résultats, meilleurs qu'attendus par les analystes selon les données de Factset et Bloomberg, le groupe a relevé mercredi ses prévisions pour 2021.

Cette année, Novo Nordisk s'attend désormais à une hausse de ses ventes, à changes constants, de 10 à 13%, contre 6 à 10% jusqu'à présent, et d'une hausse de son bénéfice opérationnel de 9 à 12%, contre 5-9% jusqu'ici.

Ultra-rentable, avec une marge nette de 36,7% au deuxième trimestre, Novo Nordisk est le numéro un mondial des traitements anti-diabète, avec environ la moitié du marché mondial de l'insuline, un secteur mature qui décline désormais légèrement.

Le gros de sa croissance vient des médicaments analogues au GLP-1, une hormone intestinale qui sécrète l'insuline et favorise aussi la satiété, dont il détient également près de la moitié du marché mondial, ainsi que d'autres traitements contre l'obésité, également en forte croissance.

Novo Nordisk a reçu début juin le feu vert de la FDA américaine pour commercialiser le Wegovy, un nouveau traitement anti-obésité utilisant le GLP-1.

Le relèvement des prévisions est lié à "la forte performance financière au premier semestre et à la demande substantielle observée pour le Wegovy aux Etats-Unis", se félicite le PDG du groupe danois, Lars Fruergaard Jørgensen, dans le rapport financier.

Obésité comme diabète - souvent associés - sont tous deux en forte progression dans le monde, tirant à la hausse les résultats de Novo Nordisk, qui fabrique de l'insuline depuis les années 1920.

Selon des estimations de la Fédération internationale du diabète (FID), le monde compte actuellement plus de 460 millions d'adultes diabétiques, et leur nombre devrait avoisiner les 580 millions en 2030 et les 700 millions en 2045.

Seule la moitié d'entre eux sont diagnostiqués à l'heure actuelle et, parmi ces derniers, 50% seulement ont accès à des traitements.

Le diabète et ses complications (maladies cardiovasculaires et rénales, amputations des membres inférieurs...) tuent 4,2 millions de personnes par an, toujours selon la FID.

afp/rp