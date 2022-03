Presse: Sandoz trouve un accord avec Novo Nordisk sur un conflit de brevet

Zurich (awp) - La filiale de Novartis dédiée aux génériques et biosimilaires Sandoz et l'entreprise danoise Novo Nordisk ont réglé aux Etats-Unis un contentieux vieux de plusieurs années sur un brevet, selon une information de l'agence de presse Bloomberg. Le conflit portait sur une version générique du médicament phare Victoza, destiné à lutter contre le diabète et mis au point par Novo Nordisk.

Selon les termes de l'accord, Sandoz pourra lancer la version générique de cette substance le 22 juin 2024, ou "sous certaines conditions éventuellement plus tôt", a confirmé un porte-parole de Novo Nordisk à l'agence.

L'année dernière, Novo Nordisk a généré des ventes de pas loin de 2,1 milliard de francs suisses avec Victoza, selon un communiqué de l'entreprise.

