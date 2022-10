Novo Nordisk A/S : Une opportunité moyen terme ? 03/10/2022 | 08:37 achat En attente

Cours d'entrée : 761.4DKK | Objectif : 820DKK | Stop : 730DKK | Potentiel : 7.7% Techniquement le timing apparaît pertinent dans une optique à moyen terme pour se positionner sur le titre Novo Nordisk A/S. La zone support des 735 DKK limite en effet le risque de baisse et devrait permettre au titre de renouer avec une dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 820 DKK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 31.35 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sous-secteur Pharmacies - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NOVO NORDISK A/S 3.59% 227 057 JOHNSON & JOHNSON -4.51% 429 503 ELI LILLY AND COMPANY 17.06% 307 239 ROCHE HOLDING AG -14.68% 271 055 PFIZER, INC. -25.89% 245 597 ABBVIE INC. -0.88% 237 296 MERCK & CO., INC. 12.37% 218 166 ASTRAZENECA PLC 14.59% 171 692 NOVARTIS AG -5.92% 167 984 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. 14.02% 151 795 AMGEN INC. 0.19% 120 573

Données financières DKK USD EUR CA 2022 171 Mrd 22 581 M 23 029 M Résultat net 2022 54 527 M 7 185 M 7 327 M Tréso. nette 2022 1 098 M 145 M 148 M PER 2022 31,3x Rendement 2022 1,53% Capitalisation 1 723 Mrd 227 Mrd 232 Mrd VE / CA 2022 10,0x VE / CA 2023 8,77x Nbr Employés 50 816 Flottant 69,6% Prochain événement sur NOVO NORDISK A/S 02/11/22 Q3 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Clôture 761,40 DKK Objectif de cours Moyen 836,08 DKK Ecart / Objectif Moyen 9,81% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Lars Fruergaard Jørgensen President & Chief Executive Officer Karsten Munk Knudsen Chief Financial Officer & Executive Vice President Helge Lund Chairman Henrik Ehlers Wulff Senior Vice President-Diabetes API Stephen Gough Global Chief Medical Officer