NOVO NORDISK : Goldman Sachs à l'achat

Données financières DKK USD EUR CA 2021 133 Mrd 21 658 M 17 916 M Résultat net 2021 44 366 M 7 206 M 5 961 M Tréso. nette 2021 7 858 M 1 276 M 1 056 M PER 2021 24,2x Rendement 2021 2,09% Capitalisation 1 069 Mrd 174 Mrd 144 Mrd VE / CA 2021 7,96x VE / CA 2022 7,32x Nbr Employés 45 157 Flottant 69,8% Graphique NOVO NORDISK A/S Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NOVO NORDISK A/S Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 468,13 DKK Dernier Cours de Cloture 465,25 DKK Ecart / Objectif Haut 20,4% Ecart / Objectif Moyen 0,62% Ecart / Objectif Bas -26,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Lars Fruergaard Jørgensen President & Chief Executive Officer Karsten Munk Knudsen Chief Financial Officer & Executive Vice President Helge Lund Chairman Mads Krogsgaard Thomsen Chief Science Officer & Executive Vice President Henrik Ehlers Wulff Executive VP & Head-Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NOVO NORDISK A/S 9.05% 175 072 JOHNSON & JOHNSON 7.31% 444 728 ROCHE HOLDING AG -3.32% 285 850 PFIZER, INC. 8.29% 219 501 ABBVIE INC. 7.22% 202 921 NOVARTIS AG -5.65% 196 492