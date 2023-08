NOVO NORDISK : Oddo BHF confirme son conseil

Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Novo Nordisk avec un objectif de cours inchangé de 1440 couronnes danoises (DKK).



L'analyste rapporte que le laboratoire a publié ce matin des ventes globales de 54.3 Mds de DKK au 2e trimestre, en croissance de +36% à tcc (32%).



'Lors de ce T2, citons la très bonne performance de la franchise GLP-1 en croissance de 45% tirée par Ozempic (+59%) et Rybelsus (+90%)', souligne OddO BHF.



De plus, 'nous croyons que les résultats cliniques de SELECT (un récent essai concluant pour le semaglutide, ndlr) devraient renforcer la conviction des médecins, payeurs et des investisseurs', ajoute le broker.



