NOVO NORDISK : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note sur de surperformance sur le titre Novo Nordisk avec un objectif de cours relevé de 1210 à 1440 DKK.



L'analyste rappelle que le laboratoire a publié hier des résultats préliminaires sur son essai 'SELECT' et que l'essai a atteint son objectif principal en démontrant une réduction statistiquement significative du score MACE de 20 % sous semaglutide 2,4 mg par rapport au placebo (en résumé, baisse de 20% du risque d'avoir un évènement cardiovasculaire sous Wegovy).



'La hausse du titre hier démontre l'engouement de cette annonce. Les résultats détaillés de SELECT seront présentés lors d'une conférence scientifique. Une demande de modification de la notice de prescription devrait se faire rapidement', souligne Oddo BHF.



Le broker estime que ces résultats cliniques renforcent sa thèse d'investissement. 'Nous ajustons nos estimations concernant les ventes du médicament de +18% pour atteindre 102 Mds de DKK en pic', conclut-il.





