Novo Nordisk : Oddo reste positif après les trimestriels

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 910 couronnes danoises sur Novo Nordisk, après une publication par le laboratoire pharmaceutique jugée 'de nouveau très solide', au titre du troisième trimestre.



Le bureau d'études pointe en effet un BPA de base de 6,37 couronnes danoises et un chiffre d'affaires de 45,6 milliards de couronnes, des niveaux globalement au-dessus des consensus, ainsi qu'un ajustement à la hausse des objectifs du groupe pour 2022.



'Novo se paye toujours avec une prime de 93% en termes de PE 2023 par rapport aux Big Pharma européennes (26,9 fois contre 13,8 fois pour le secteur). Le PEG de Novo Nordisk ressort à 1,5 fois c'est-à-dire en ligne avec le secteur', note toutefois l'analyste.



