Novo Nordisk : Stifel maintient sa note sur le titre

Stifel reste à l'Achat sur le titre Novo Nordisk et garde son objectif de cours de 1280 DKK



'Sans surprise, l'obésité expose Novo Nordisk, en tant qu'acteur principal, à une certaine volatilité du cours de son action, en raison des diverses pressions qui s'exercent dans ce domaine et autour de lui', estime l'analyste pour qui, en l'espace de quelques heures, plusieurs nouvelles ont suscité 'des espoirs et des inquiétudes'.



Mais dans l'ensemble, Stifel y voit plus de positif que de négatif. Les résultats de l'essai sur le semaglutide ont montré des données positives même si la comparaison avec ses concurrents n'est pas toujours à son avantage.



Enfin un récent essai à Dublin fait état d'une réduction extrapolée du risque cardiovasculaire à 10 ans de 18 %. 'Ces résultats sont en effet prometteurs, même s'ils laissent entière la question de savoir si l'essai sur le semaglutide SELECT atteindra le seuil de signification statistique.' Pour Stifel, il s'agira 'du prochain grand catalyseur, attendu en juillet/début août'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.