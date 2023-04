Novo Nordisk : UBS confirme son conseil sur le titre

UBS confirme son conseil à vendre avec un objectif de cours de 680 E après le point sur son activité pour le premier trimestre, d'un relèvement de ses perspectives de ventes et de bénéfice d'exploitation pour l'année en cours, à taux de change constants (CER).



' Un bon premier trimestre permet à Novo d'augmenter de manière significative ses prévisions pour l'année fiscale. La croissance implicite pour le reste de l'année semble supposer une légère normalisation ' indique UBS.



Pour 2023, le laboratoire pharmaceutique danois vise désormais, toujours à CER, des croissances de 24-30% pour ses ventes et de 28-34% pour son bénéfice d'exploitation, contre des fourchettes-cibles de 13-19% dans les deux cas précédemment.



