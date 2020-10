Novo Nordisk : résultats positifs attendus, Oddo reste neutre

09/10/2020 | 10:06

Novo Nordisk a annoncé hier soir le relèvement de sa guidance annuelle : l'impact de la pandémie est plus faible que prévu et la demande meilleure sur certains marchés.

Alors que les résultats du 3e trimestre seront annoncés à la fin du mois, le groupe indique d'ores et déjà que les ventes et les résultats opérationnels seront en progression de 7% à changes constants.

Oddo estime que le relèvement de la guidance 2020 est de l'ordre de 2% sur le CA et de 3% sur l'EBIT en prenant en compte les effets de change.



Le broker anticipait toutefois des chiffres 2020 supérieur à la précédente guidance et se dit finalement ' peu surpris par les nouvelles perspectives 2020 '.

Par conséquent, l'analyste maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours de 420 DKK.





