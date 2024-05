Deux sociétés de gestion d'actifs distinctes ont annoncé mardi le lancement de fonds négociés en bourse (ETF), tous deux conçus pour donner aux investisseurs une exposition à des actions telles que Eli Lilly & Co et Novo Nordisk, qui sont des pionniers dans le développement de nouveaux médicaments contre l'obésité.

Amplify ETFs a déclaré que son Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF suivra l'indice VettaFi Weight Loss Drug & Treatment, tandis que le Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF sera géré activement par l'équipe de Roundhill Investments.

Les deux produits adoptent des approches légèrement différentes pour construire un portefeuille autour de la nouvelle catégorie de médicaments destinés à traiter l'obésité, connus sous le nom de glucagon-like peptide-1 ou GLP-1. Roundhill prévoit de se concentrer sur les sociétés pharmaceutiques qui développent de nouvelles thérapies médicamenteuses, tandis qu'Amplify inclura une pondération de 30 % pour les sociétés impliquées dans des activités connexes, telles que la fabrication, l'analyse ou la distribution de ces médicaments.

Le nombre d'ETF ciblant ce segment en plein essor du marché pharmaceutique semble exploser. Début 2020, Janus Henderson a fermé son propre ETF axé sur l'obésité, ne laissant aux investisseurs que des options de fonds pharmaceutiques ou de soins de santé plus larges. Mais le mois dernier, Tema, un autre gestionnaire d'actifs de niche, a rebaptisé et relancé un ETF vieux de cinq mois investissant dans des actions ciblant la santé cardiovasculaire et métabolique. Le Tema Obesity and Cardiometabolic ETF, plus étroitement ciblé, a gagné plus de 63 millions de dollars depuis lors.

Il reste cependant à voir si les investisseurs resteront longtemps enthousiastes à l'égard des ETF liés à cette tendance particulière. Au cours des quatre premiers mois de l'année, les ETF conçus pour attirer les investisseurs qui suivent des tendances telles que la cybersécurité, le travail à domicile, les soins aux animaux ou le cannabis ont enregistré des sorties de 2,4 milliards de dollars, contre des sorties de 4,9 milliards de dollars en 2023. (Reportage de Suzanne McGee à Providence, Rhode Island Rédaction de Matthew Lewis)