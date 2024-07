Eli Lilly: le Mounjaro plus efficace que l'Ozempic de Novo Nordisk selon une étude

Le Mounjaro d’Eli Lilly permettrait une perte de poids plus importante que le blockbuster Ozempic du groupe danois Novo Nordisk. C’est ce qu’affirme une étude comparative parue hier dans la revue scientifique Jama. Selon l’étude citée par l’AFP, les patients ayant reçu Mounjaro sont "plus susceptibles d'atteindre une perte de poids de 5%, 10% ou 15% et plus", que ceux ayant reçu Ozempic, et ces patients sous Mounjaro "ont connu des réductions de poids plus importantes au bout de 3, 6 et 12 mois". Novo Nordisk perd 1,36% à la Bourse de Copenhague.