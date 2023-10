Un tribunal de l'Office américain des brevets a rejeté lundi les contestations de deux brevets clés détenus par Novo Nordisk et couvrant le principe actif de ses médicaments pour la perte de poids et le diabète, Wegovy et Ozempic, déposées par un fabricant de médicaments génériques qui espère vendre des versions génériques de ces médicaments à succès.

Le Patent Trial and Appeal Board de l'Office a rejeté les demandes de Mylan Pharmaceuticals, qui appartient à Viatris, d'examiner la validité des brevets Wegovy et Ozempic. Mylan avait fait valoir que les brevets étaient évidents en raison de la présence du médicament antidiabétique liraglutide et qu'ils devaient donc être invalidés.

Mylan a également contesté un troisième brevet relatif à une méthode de traitement utilisant les médicaments. La décision de la Commission concernant l'examen de ce brevet est attendue pour vendredi.

Un porte-parole de Novo Nordisk a déclaré que l'entreprise "défendra vigoureusement" sa propriété intellectuelle. Les représentants de Viatris n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Wegovy de Novo est le premier à être commercialisé dans une nouvelle catégorie de médicaments très efficaces pour la perte de poids. L'essor de ses ventes a conduit certains analystes à prédire que le marché de l'obésité pourrait valoir plus de 100 milliards de dollars d'ici à la fin de la décennie.

Les bénéfices records réalisés grâce au Wegovy et à l'Ozempic, un médicament contre le diabète de type 2 qui contient le même ingrédient actif, le semaglutide, ont permis à la société danoise Novo de devenir l'entreprise la plus précieuse d'Europe en septembre.

Novo a intenté plusieurs procès en matière de brevets aux États-Unis contre des sociétés, dont Viatris, basée en Pennsylvanie, qui cherchent à commercialiser des versions génériques de ces médicaments. Viatris a demandé séparément à un tribunal fédéral de Virginie occidentale d'invalider les brevets dans le cadre du litige.