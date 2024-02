Novo Holdings, l'actionnaire majoritaire du fabricant danois de médicaments contre l'obésité Novo Nordisk, prévoit d'investir jusqu'à 7 milliards de dollars par an d'ici 2030, a rapporté le Financial Times lundi.

Kasim Kutay, directeur général de Novo Holdings, a déclaré au journal que les revenus de sa participation de 28 % dans Novo Nordisk et d'autres investissements permettraient au fonds d'investir 5 milliards de dollars par an au cours des cinq prochaines années.

"Nous disposons d'un portefeuille d'investissements en constante augmentation qui génère des rendements très attractifs", a déclaré M. Kutay, cité par le FT.

"Ce portefeuille va continuer à croître, puis nous avons évidemment la croissance d'Ozempic et de Wegovic. Ozempic et Wegovy et de nombreux dividendes... nous avons plus d'argent que jamais à investir", a-t-il ajouté.

Novo Holdings détient 77 % des actions avec droit de vote de Novo Nordisk, le fabricant du Wegovy, un médicament à succès contre l'obésité, et de l'Ozempic, un traitement contre le diabète.

Cette décision intervient peu après que Novo Holdings, la branche d'investissement de l'actionnaire majoritaire de Novo, la Fondation Novo Nordisk, a annoncé la semaine dernière qu'elle achèterait Catalent, un sous-traitant clé de la fabrication, pour 16,5 milliards de dollars.

Novo Holdings n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l'investissement des fonds.