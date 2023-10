L'autorité belge de régulation des médicaments a déclaré avoir saisi des versions contrefaites de semaglutide, le principe actif de Wegovy, un médicament populaire de Novo Nordisk contre l'obésité, dont les stylos injecteurs contenaient de l'insuline.

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé a déclaré à Reuters qu'elle avait retenu cette année neuf colis postaux de médicaments GLP-1, la classe de médicaments qui comprend le Wegovy et l'Ozempic, le médicament contre le diabète de Novo, parce qu'elle les soupçonnait d'être des contrefaçons.

Deux de ces colis contenaient des médicaments qui n'avaient pas été fabriqués par Novo Nordisk ou par un autre fabricant de médicaments GLP-1.

Une analyse en laboratoire a confirmé que l'un d'entre eux contenait de l'insuline, selon l'agence, qui est utilisée pour traiter le diabète et peut entraîner de graves problèmes de santé tels que l'hypoglycémie (baisse dangereuse du taux de sucre dans le sang) et des crises d'épilepsie lorsqu'elle n'est pas administrée correctement.

Plusieurs personnes ont été hospitalisées en Autriche après avoir utilisé des versions présumées falsifiées d'Ozempic, ont indiqué les autorités sanitaires de ce pays la semaine dernière.

Le régulateur de la sécurité sanitaire du pays, BASG, a déclaré que les patients avaient souffert d'effets secondaires indiquant que le produit contenait de l'insuline au lieu du semaglutide, mais n'a pas précisé si cela avait été confirmé par des tests.

Jeudi, la Grande-Bretagne a mis en garde le public contre l'achat de faux stylos amaigrissants prétendant être de l'Ozempic ou du Saxenda, l'ancien médicament amaigrissant de Novo Nordisk, après des rapports faisant état d'un "très petit nombre" d'hospitalisations.

La demande croissante d'Ozempic et d'autres médicaments utilisés pour la perte de poids a entraîné une pénurie de ces médicaments et une vague de contrefaçons.

Un porte-parole du régulateur australien de la santé, la Therapeutic Goods Administration, a déclaré que l'agence avait identifié 14 cas de contrefaçons de médicaments contre l'obésité cette année.

Le ministre belge de la santé a déclaré la semaine dernière que le pays souhaitait interdire temporairement l'utilisation d'Ozempic comme traitement de perte de poids pendant quelques semaines ou quelques mois pour faire face à une pénurie de ce médicament, qui est approuvé pour traiter le diabète de type 2, l'utilisation initiale des médicaments GLP-1.

Les responsables de l'application de la loi, de la lutte contre la contrefaçon et de la santé publique ont déclaré qu'ils ouvraient des enquêtes sur les plaintes concernant les faux médicaments, qu'ils recherchaient dans le commerce électronique et les médias sociaux des offres d'achat ou des publicités, et qu'ils formaient les fonctionnaires des douanes à la détection des contrefaçons afin d'aider à endiguer cette montée en puissance. (Reportage de Patrick Wingrove à New York ; Rédaction de Bill Berkrot)