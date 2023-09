La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré mardi qu'elle ne savait pas exactement quand l'approvisionnement en faibles doses de Wegovy de Novo Nordisk se normaliserait, revenant sur ses estimations antérieures qui prévoyaient la reprise de l'approvisionnement de ce médicament populaire pour la perte de poids ce mois-ci.

Dans sa liste de pénuries, la FDA a indiqué que les doses de 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg du médicament étaient disponibles en quantité limitée et que la durée de la pénurie était "à déterminer", tandis que les doses plus importantes de 1,7 mg et 2,4 mg étaient toujours disponibles.

Le mois dernier, le PDG de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgense, a déclaré que les limites imposées par l'entreprise aux livraisons américaines de doses initiales de Wegovy dureraient jusqu'à l'année prochaine, alors même que le fabricant danois de médicaments dépense des milliards pour augmenter sa production afin de répondre à une demande en hausse.

Le médicament a été approuvé pour la gestion du poids chronique chez les personnes souffrant d'obésité en 2021. (Reportage de Leroy Leo à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)