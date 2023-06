La Grande-Bretagne souhaite élargir l'accès aux médicaments amaigrissants dans le cadre d'un projet pilote de deux ans

Le programme pilote de 40 millions de livres (50 millions de dollars) du gouvernement intervient après que l'organisme de surveillance du rapport coût-efficacité des médicaments, le NICE, a recommandé en mars l'utilisation du Wegovy chez les adultes présentant au moins un problème de poids et un indice de masse corporelle de 35, mais uniquement dans le cadre du programme de gestion du poids du National Health Service (NHS) spécialisé dans la gestion du poids.

Le calendrier du lancement de Wegovy en Grande-Bretagne - qui ne serait que le quatrième pays à l'utiliser - est toutefois incertain, Novo ayant rationné le mois dernier les doses de départ pour décrocher l'approvisionnement des patients américains déjà sous le régime, après avoir été submergé par la demande dans ce pays.

Le Premier ministre britannique, M. Sunak, a déclaré mercredi dans un communiqué que le projet pilote concernant les nouveaux médicaments destinés à la perte de poids et à la lutte contre les maladies liées à l'obésité permettrait de réduire la pression exercée sur les hôpitaux.

Il aidera également "les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, et contribuera à la réalisation de ma priorité, qui est de réduire les listes d'attente au sein du NHS".

Le NHS a connu un hiver difficile, notamment en Angleterre, où les listes d'attente ont atteint des sommets et où le personnel a fait grève pour obtenir des augmentations de salaire dans un contexte d'inflation à deux chiffres.

L'obésité est l'une des principales causes de problèmes de santé graves tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer, et elle coûte au NHS 6,5 milliards de livres par an.

Le gouvernement a déclaré que le NICE, abréviation de National Institute for Health and Care Excellence, envisageait également l'utilisation potentielle par le NHS du Mounjaro d'Eli Lilly, également connu sous le nom de tirzepatide, actuellement autorisé pour traiter le diabète, mais qui devrait être approuvé pour traiter également l'obésité.

Le projet pilote de deux ans examinera comment les médecins généralistes pourraient prescrire les médicaments en toute sécurité et comment le NHS pourrait fournir un soutien dans la communauté ou numériquement, a déclaré l'entreprise.

L'incapacité de Novo à répondre à l'explosion de la demande américaine de Wegovy a effectivement retardé son lancement en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe. Même aux États-Unis, le lancement n'a véritablement commencé qu'au début de l'année, après que Novo a mis des mois à surmonter les problèmes de production d'un fabricant sous contrat.

Un porte-parole de l'entreprise n'a pas voulu commenter un quelconque engagement à fournir son médicament pour le projet pilote britannique.

"Novo Nordisk est conscient de l'ambition du gouvernement de non seulement maintenir mais aussi de ramener les individus sur le marché du travail. Dans ce cadre, des discussions préliminaires ont eu lieu sur le rôle du traitement de l'obésité pour soutenir cette ambition", a-t-elle déclaré.

Le gouvernement britannique a déclaré que seules 35 000 personnes auraient accès à Wegovy dans le cadre des services hospitaliers spécialisés, mais que des dizaines de milliers d'autres pourraient être éligibles.

Phil McEwan, PDG du cabinet de conseil en économie de la santé Heor Ltd à Cardiff, qui conseille Novo sur l'accès au marché, a déclaré que la nécessité de recourir à des services spécialisés aurait constitué un goulot d'étranglement majeur.

"Vous devez être orienté vers des soins spécialisés et ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Le défi sera d'accéder au remboursement", a-t-il déclaré.

Le traitement suscite déjà un vif intérêt ailleurs. L'une des plus grandes chaînes de pharmacies britanniques, Superdrug, a déclaré à Reuters en avril que son service de prescription à distance, Superdrug Online Doctor, s'attendait à une demande importante de Wegovy.

"Superdrug Online Doctor a enregistré des niveaux d'inscription cinq fois supérieurs aux prévisions", a déclaré un porte-parole à Reuters à l'époque. Il n'a pas voulu donner de chiffres.

En dehors des États-Unis, Wegovy n'a été lancé qu'au Danemark et en Norvège, mais les principaux régimes d'assurance médicale de ces pays ne le prendront pas en charge, estimant que les avantages pour la santé ne justifient pas le budget supplémentaire.

La décision de la Grande-Bretagne risque de relancer le débat sur la question de savoir si un médicament est la bonne réponse au problème de santé publique croissant que constitue l'obésité ou si d'autres moyens d'encourager des modes de vie plus sains doivent être privilégiés.

Duane Mellor, diététicien et maître de conférences à l'école de médecine de l'université d'Aston, a déclaré à Reuters que les médicaments comme le Wegovy étaient un outil et non une solution.

"C'est une décision politique de dire que le gouvernement fait quelque chose pour s'attaquer aux problèmes de santé liés à l'obésité... nous devons être beaucoup plus courageux et audacieux en nous penchant sur les causes profondes de l'accès aux soins de santé et en faisant en sorte qu'il soit agréable de manger des aliments sains".

Simon Cork, maître de conférences en physiologie à l'université Anglia Ruskin, a averti que l'obésité s'était révélée "incroyablement difficile" à gérer par le seul régime et l'exercice, et que Wegovy et les médicaments similaires proposaient un changement d'étape dans le traitement.

"D'où l'enthousiasme du grand public et la raison pour laquelle le gouvernement britannique semble faire pression pour que le médicament soit largement disponible", a-t-il déclaré.

Wegovy agit en imitant une hormone appelée glucagon-like peptide-1 (GLP-1) qui déclenche la sensation de satiété dans le corps après avoir mangé.

Les essais cliniques ont montré qu'il entraîne une perte de poids moyenne d'environ 15 %, parallèlement à des modifications du régime alimentaire et de l'exercice physique.

(1 $ = 0,8051 livre)