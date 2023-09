Les Britanniques qui ont les moyens de payer de leur poche pourraient avoir plus facilement accès au Wegovy, le médicament amaigrissant de Novo Nordisk, que ceux qui cherchent à se faire soigner dans le système de santé public du pays, ont averti lundi certains médecins et experts médicaux.

Cela risque d'aggraver les inégalités en matière de santé dans le pays où les taux d'obésité sont les plus élevés d'Europe, alors que le service national de santé britannique (NHS) est soumis à des pressions financières croissantes et doit faire face à des délais d'attente record.

Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, a annoncé lundi le lancement du médicament en Grande-Bretagne, son cinquième marché, le rendant disponible dans le cadre du programme de gestion du poids du NHS, où il sera prescrit gratuitement, mais aussi sur le marché privé.

Novo a déclaré lundi qu'il allouerait une partie de l'offre disponible au NHS, qui a déclaré qu'environ 50 000 patients pourraient être éligibles en Angleterre, mais a averti que les approvisionnements seraient limités dans un avenir prévisible.

Naveed Sattar, professeur de médecine métabolique à l'université de Glasgow, qui a été consultant pour Novo mais a déclaré ne pas avoir connaissance de son processus décisionnel, a déclaré qu'il n'était "pas à l'aise" avec la disponibilité du Wegovy sur le marché privé.

"Pour moi, cela n'a aucun sens, car les besoins du NHS sont importants. Pourquoi ne pas faire passer tout cela (l'approvisionnement) par le NHS ?

Selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2019, près d'un adulte sur trois est obèse au Royaume-Uni, soit le taux le plus élevé d'Europe.

Dans les zones les plus défavorisées d'Angleterre, la prévalence de l'obésité ou du surpoids est de 14 points de pourcentage plus élevée que dans les zones les moins défavorisées, selon les données pour 2020/21, selon un rapport du NHS publié en janvier.

Selon Duane Mellor, diététicien et maître de conférences à l'école de médecine de l'université d'Aston, de nombreuses personnes obèses vivant dans la pauvreté ou confrontées à d'autres obstacles, comme le fait de ne pas parler couramment l'anglais, pourraient avoir du mal à accéder au service spécialisé du NHS.

Le service spécialisé de gestion du poids fourni par le NHS est également relativement petit par rapport à la demande potentielle, ont déclaré les médecins.

Le NHS a refusé de répondre aux questions concernant les problèmes d'accès soulevés par les médecins, renvoyant Reuters à sa déclaration antérieure sur le lancement.

DES FOURNITURES LIMITÉES

Wegovy, qui aide les patients à réduire leur poids d'environ 15 % lorsqu'il est associé à des exercices physiques et à des changements de mode de vie, est également disponible aux États-Unis, en Norvège, au Danemark et en Allemagne.

Toutefois, Novo a dû limiter l'approvisionnement en doses de départ aux États-Unis en raison de la pénurie et de l'explosion de la demande, tandis que les médecins allemands affirment également que les stocks sont faibles.

Deux des principaux assureurs privés du pays, Aviva et AXA Health, ont déclaré qu'ils ne couvriraient pas le Wegovy.

Malgré cela, la forte demande des personnes qui paient de leur poche pour le Wegovy, qui est injecté tous les mois, pourrait également entraver la capacité de Novo à produire suffisamment de médicaments alors qu'elle tente de se développer en Europe.

Signe d'une demande privée refoulée, la pharmacie britannique Simple Online Pharmacy a déclaré que plus de 50 000 personnes avaient manifesté leur intérêt pour le Wegovy sur son site web.

Par ailleurs, les médecins qui prescrivent Ozempic, le traitement de Novo contre le diabète de type 2, pour la perte de poids, ont provoqué une pénurie de ce médicament en Grande-Bretagne, a déclaré le gouvernement lundi. Ozempic contient le même ingrédient actif que Wegovy, mais à une dose plus faible.

Les fournisseurs privés bloquent les approvisionnements.

Simple Online Pharmacy prévoit d'avoir du Wegovy en stock "dans les prochaines 24 heures", tandis que Numan, une société de santé masculine en ligne, a déclaré qu'elle finalisait son quota de stock avec Novo cette semaine et qu'elle avait l'intention d'exécuter les ordonnances ce mois-ci.

Certains des principaux fournisseurs de médicaments amaigrissants en Grande-Bretagne, Simple, Walgreens Boots Alliance et Superdrug, ont déclaré qu'ils factureraient aux patients privés un approvisionnement mensuel de Wegovy à partir de 195 livres.

Les critères de prescription du Wegovy par les médecins du secteur privé sont différents de ceux définis par le NHS, ce qui pourrait permettre d'élargir l'accès à ce médicament à un plus grand nombre de personnes.

Juniper, une clinique privée en ligne financée par du capital-risque, a déclaré qu'elle prescrirait Wegovy à toute personne dont l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 27 et qui souffre d'une comorbidité liée au poids.

Dans le cadre du NHS, Wegovy serait prescrit aux personnes présentant au moins un problème de poids et un IMC de 35 ou plus, ou un IMC de 30 ou plus et qui sont déjà traitées dans le cadre du service spécialisé de gestion du poids du NHS.

Selon Richard Holt, professeur de diabète et d'endocrinologie à l'université de Southampton, "le recours à des fournisseurs privés signifiera presque certainement que certaines des personnes qui ont le plus besoin de ce médicament ne pourront pas l'obtenir".