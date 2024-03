La Fondation Novo Nordisk, actionnaire principal du fabricant danois de médicaments contre l'obésité Novo Nordisk, prévoit d'accorder une plus grande partie de ses subventions sociales, scientifiques et humanitaires en dehors du Danemark, a déclaré lundi un porte-parole de la fondation.

La fondation continuera à accorder la grande majorité de ses subventions au Danemark, comme elle le fait actuellement, mais augmentera progressivement le montant des subventions qu'elle accorde en dehors du pays nordique dans les années à venir.

"Bon nombre des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés en matière de santé humaine, de climat et d'environnement ne peuvent être résolus à l'intérieur des frontières du Danemark", a déclaré le porte-parole.

La quasi-totalité des revenus de la Fondation Novo Nordisk provient de l'étranger, selon le porte-parole.

En 2023, elle a accordé 9,1 milliards de couronnes danoises (1,33 milliard de dollars) de subventions, comme l'indique un communiqué publié au début du mois.

La fondation reçoit ses fonds de la filiale à 100 % Novo Holdings, par l'intermédiaire de laquelle elle contrôle le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, ainsi que d'autres entreprises.

La fondation utilise les dividendes qu'elle reçoit pour accorder des subventions à des causes scientifiques, sociales et humanitaires, tandis que les fonds qu'elle ne dépense pas sont réinvestis par Novo Holdings dans des entreprises et des titres, selon le site web de la fondation. (1 $ = 6,8437 couronnes danoises) (Reportage de Louise Breusch Rasmussen, édition de Terje Solsvik et Susan Fenton)