5 février (Reuters) - Novo Nordisk a franchi un cap lundi en vue de l'augmentation de la production de Wegovy, son médicament contre l'obésité, avec l'acquisition par sa maison mère de Catalent, un sous-traitant clé dans la fabrication du produit.

Kasim Kutay, directeur général de Novo Holdings, a déclaré à Reuters que l'opération était au coeur de la stratégie du groupe visant à soutenir Novo Nordisk et à permettre au fabricant de médicaments de répondre à la demande croissante de Wegovy.

Novo Holdings achètera les actions de Catalent pour 11,5 milliards de dollars, la valeur de l'opération s'élevant à 16,5 milliards de dollars dette comprise.

Une fois la fusion réalisée, Novo Holdings vendra à Novo Nordisk trois des sites de remplissage-conditionnement et de finition de Catalent - situés en Italie, en Belgique et aux États-Unis - pour un montant de 11 milliards de dollars.

L'annonce de cette acquisition intervient alors que Novo Nordisk est confronté à la concurrence du traitement Zepbound de son rival américain Eli Lilly dans la course aux médicaments contre l'obésité, et que les deux entreprises luttent pour augmenter leur production afin de répondre à la demande.

La conversion des sites de Catalent à l'usage exclusif de Novo aidera le fabricant de médicaments à augmenter la production de Wegovy plus rapidement que prévu, ont écrit les analystes de JP Morgan dans une note.

Selon Novo Nordisk, l'acquisition de Catalent doit contribuer à augmenter sa capacité de remplissage-conditionnement à partir de 2026.

Catalent est déjà le principal fournisseur de services de remplissage et d'emballage de seringues et de stylos d'injection pour Wegovy de Novo Nordisk. (Reportage Leroy Leo et Bhanvi Satija à Bangalore et Maggie Fick à Londres ; version française Diana Mandiá)