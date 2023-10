La pharmacie privée en ligne britannique Rightangled proposait encore vendredi l'Ozempic, un médicament contre le diabète de Novo Nordisk, à la vente aux personnes souhaitant utiliser l'injection hebdomadaire pour perdre du poids, comme le montre son site web, et ce malgré l'injonction du gouvernement de cesser de le faire.

Ozempic est autorisé au Royaume-Uni pour gérer la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Cependant, l'année dernière, de nombreuses personnes non diabétiques se sont tournées vers Ozempic pour maigrir, en utilisant des pharmacies en ligne qui le prescrivaient de manière non autorisée.

En juillet, le ministère de la santé et des affaires sociales (DHSC) et le service national de santé britannique ont déclaré une pénurie nationale d'Ozempic et de tous les autres médicaments d'une classe appelée "agonistes des récepteurs du GLP-1", en raison de l'explosion de la demande pour des utilisations approuvées ou non.

La pénurie durera au moins jusqu'à la mi-2024.

Elle a également demandé aux médecins et aux autres prescripteurs, comme les pharmacies privées en ligne, de cesser de prescrire Ozempic aux personnes qui ne souffrent pas de diabète de type 2 dès que possible et au plus tard le 18 octobre. Elle a également interdit aux prescripteurs de commencer à prescrire le médicament à de nouveaux patients atteints de diabète de type 2 tant que durera la pénurie.

Les offres de Rightangled pour expédier le médicament ont été affichées sur le site Web de la pharmacie vendredi dans la section "santé générale : perte de poids", indiquant qu'il s'agissait d'un "traitement du diabète, mais qu'il pouvait aider à la perte de poids en dehors de l'étiquetage".

Rightangled, une chaîne de pharmacies en ligne basée au Royaume-Uni, et la DHSC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Jeudi, Rightangled, une pharmacie privée enregistrée au Royaume-Uni qui livre des médicaments sur ordonnance aux clients qui passent des commandes en ligne, a proposé de fournir Ozempic à l'un de ses clients dans un courriel examiné par Reuters.

"Prenez le vôtre avant qu'il ne disparaisse à nouveau", dit le courriel daté du 19 octobre et communiqué à Reuters par le client, avec une photo d'un stylo Ozempic dans une boîte.

Reuters a vérifié vendredi les sites web d'autres pharmacies privées en ligne qui ont prescrit Ozempic cette année pour la perte de poids.

L'une d'entre elles, Farmeci, ne mentionne que Wegovy et Saxenda, un autre médicament de Novo Nordisk qui, comme Wegovy, est autorisé pour la perte de poids, dans sa section consacrée aux traitements amaigrissants.

Un autre, Juniper, une clinique privée en ligne financée par du capital-risque, mentionne sur son site Ozempic comme un médicament autorisé pour le traitement du diabète au Royaume-Uni.

Une troisième, Simple Online Pharmacy, le mentionne dans sa description d'Ozempic : Parce qu'Ozempic est principalement un médicament utilisé dans le traitement du diabète, nous avons choisi de ne pas le prescrire, afin de ne pas affecter les chaînes d'approvisionnement critiques pour les patients diabétiques.