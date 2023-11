Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de traitement du diabète (78,9%) ; - produits de traitement des maladies rares (11,6%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc. ; - produits de traitement de l'obésité (9,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (25%), Etats-Unis (47,8%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (9,2%) et autres (14,4%).

Secteur Produits pharmaceutiques