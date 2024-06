Le Wegovy, médicament populaire de Novo Nordisk contre l'obésité, a aidé les femmes atteintes d'une maladie cardiaque courante à perdre plus de poids que les hommes souffrant de la même maladie, selon une analyse des données de l'étude publiée dans une revue médicale.

Les essais ont inclus 1 145 patients et se sont concentrés sur une maladie connue sous le nom d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, ou HFpEF, dans laquelle les muscles du cœur se raidissent et aspirent moins de sang.

Les données des deux essais, qui ont testé le médicament chez des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque liée à l'obésité et d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qu'elles soient diabétiques ou non, ont été présentées dimanche lors de la réunion scientifique de l'American Diabetes Association à Orlando, en Floride.

Les données ont montré que le médicament produisait des améliorations similaires des symptômes de l'insuffisance cardiaque liée à l'obésité, des limitations physiques et de la fonction d'exercice, quel que soit le sexe.

L'analyse préspécifiée a été publiée dans le Journal of the American College of Cardiology.

"Nous constatons un bénéfice chez les hommes et les femmes", a déclaré Stephen Gough, directeur médical de Novo, lors d'une interview. Il a ajouté que les données de l'essai soutenaient le potentiel de Wegovy à apporter des améliorations cliniques chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

Les essais de Novo n'ont pas été conçus pour évaluer les effets du traitement par Wegovy, connu sous le nom chimique de semaglutide, en fonction du sexe biologique.

Environ la moitié des patients recrutés dans les essais étaient des femmes. L'analyse a montré qu'elles avaient un indice de masse corporelle plus élevé et des symptômes d'insuffisance cardiaque plus graves. Les femmes étaient également moins susceptibles de présenter un rythme cardiaque anormal ou une maladie coronarienne que les hommes.

Les données ont montré qu'une dose de 2,4 milligrammes de semaglutide chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque aiguë liée à l'obésité réduisait le poids corporel dans une plus large mesure chez les femmes. Les femmes ont perdu en moyenne 9,6 % de leur poids, tandis que les hommes ont perdu environ 7,2 % de leur poids corporel.

Les bénéfices en termes d'insuffisance cardiaque se sont avérés similaires chez les hommes et les femmes, les deux groupes s'améliorant en moyenne d'environ 7,5 points sur un système de notation allant de 0 à 100 points.

D'autres études ont également montré une perte de poids plus importante chez les femmes que chez les hommes avec le semaglutide, pour des raisons qui ne sont pas encore claires, selon l'analyse.

Selon un éditorial publié avec l'étude, le "principal résultat surprenant" de l'analyse est qu'une perte de poids plus importante chez les femmes n'a pas conduit à des améliorations tout aussi importantes des symptômes de l'insuffisance cardiaque.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier les raisons de cette divergence, ont déclaré les chercheurs.

Les données montrent que moins d'effets indésirables graves ont été signalés chez les patients ayant reçu le semaglutide, par rapport à ceux ayant reçu un placebo.

L'HFpEF représente environ la moitié des cas d'insuffisance cardiaque, avec des symptômes tels que l'essoufflement et le gonflement des extrémités. Des études antérieures ont montré que cette affection touche principalement les personnes en surpoids et qu'elle est particulièrement fréquente chez les femmes.