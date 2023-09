* Novo Nordisk affirme que le lancement de Wegovy au Royaume-Uni sera "contrôlé et limité".

* Le médicament sera disponible dans le cadre d'un programme spécialisé du NHS et dans le secteur privé.

* Le prix pour les patients privés sera de 199-299 livres, selon une chaîne de pharmacies en ligne.

LONDRES, 4 septembre (Reuters) - Novo Nordisk a lancé lundi en Grande-Bretagne son produit d'amaigrissement injectable Wegovy, s'implantant ainsi sur un deuxième grand marché européen en un peu plus d'un mois, alors même qu'il peine à répondre à une demande en forte hausse.

Le fabricant danois de médicaments a déclaré dans un communiqué que l'injection hebdomadaire serait disponible au Royaume-Uni "par le biais d'un lancement contrôlé et limité".

L'augmentation de la demande de Wegovy et d'Ozempic, le médicament très efficace de Novo contre le diabète, a propulsé les actions et les bénéfices de l'entreprise à des niveaux record. Vendredi, elle a détrôné LVMH en tant que société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, mettant fin au règne de 2 ans et demi du groupe de luxe français au sommet.

Les actions ont augmenté de 2,3 % lundi en milieu de matinée, atteignant un niveau record de 1 331 couronnes danoises (193 dollars). Elles ont augmenté de 41 % depuis le début de l'année.

Wegovy, dont il a été démontré qu'il aide les patients à réduire leur poids corporel d'environ 15 % lorsqu'il est associé à de l'exercice physique et à des changements de mode de vie, est pour l'instant disponible aux États-Unis, en Norvège, au Danemark et, depuis fin juillet, en Allemagne.

L'incapacité de Novo à répondre à la demande américaine de Wegovy a effectivement retardé son lancement dans la majeure partie de l'Europe.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les stocks de Wegovy étaient limités en Allemagne moins d'un mois après son lancement sur le plus grand marché pharmaceutique d'Europe, soulignant ainsi le défi que représentent les ambitions de Novo en Europe.

"Nous surveillons de près la demande de Wegovy et travaillons avec les autorités de réglementation et les fournisseurs pour veiller à ce que les personnes souffrant d'obésité puissent avoir accès au traitement et continuer à le suivre", a déclaré Novo.

L'entreprise et l'organisme britannique de surveillance de l'efficacité des médicaments, le NICE, se sont refusés à tout commentaire sur le coût du médicament.

Dans une première indication de prix, la chaîne de pharmacies en ligne Simple, basée au Royaume-Uni, a déclaré à Reuters qu'elle facturerait aux patients privés entre 199 et 299 livres (251-377 dollars) pour un approvisionnement mensuel. Ce prix comprend la consultation d'un médecin généraliste, la prescription et les frais de délivrance.

Aux États-Unis, le médicament se vend jusqu'à 1 350 dollars par mois.

En mars, le NICE a recommandé l'utilisation de Wegovy chez les adultes présentant au moins un problème de poids et un indice de masse corporelle de 35, mais uniquement dans le cadre du programme spécialisé de gestion du poids du National Health Service (NHS).

La recommandation du NICE préconise également l'utilisation de Wegovy "pour une durée maximale de deux ans".

Novo a déclaré que le médicament serait disponible dans le cadre du programme de gestion du poids du NHS et "à titre privé par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé agréé".

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement quelles seraient les implications de la mise à disposition du médicament par l'intermédiaire de professionnels de la santé privés.

Deux des principaux assureurs privés du pays, Aviva et AXA Health, ont déclaré à Reuters qu'ils ne prendraient pas en charge le Wegovy.

"Nous ne couvrons pas le traitement car l'assurance médicale privée n'est conçue que pour couvrir les affections aiguës", a déclaré un porte-parole d'Aviva, qui compte 1,1 million de clients britanniques bénéficiant d'une assurance médicale privée.

Novo n'a pas précisé la quantité de médicaments qu'elle mettrait à disposition en Grande-Bretagne. Elle s'efforce de convaincre les gouvernements et les assureurs européens de rembourser le Wegovy, cherchant à le positionner comme plus qu'un médicament de style de vie.

"Comme nous nous attendons à ce que l'offre soit limitée dans un avenir prévisible, une partie de l'offre disponible sera allouée uniquement au NHS pour permettre aux professionnels de la santé d'appliquer les recommandations du NICE", a déclaré le fabricant de médicaments.

Environ 50 000 patients éligibles en Angleterre pourraient se voir prescrire Wegovy par les services spécialisés de gestion du poids du NHS, a indiqué un porte-parole du NHS dans un communiqué.

Près d'un adulte sur trois est obèse au Royaume-Uni, soit le taux le plus élevé d'Europe, selon un rapport de 2019 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les maladies liées au surpoids représentent 8,4 % des dépenses de santé et, lorsqu'elles sont associées à une baisse de la production sur le marché du travail, elles réduisent le PIB du Royaume-Uni de 3,4 %, indique le rapport. L'obésité est généralement définie comme un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 30.

L'obésité est la deuxième cause évitable de cancer dans le pays et coûte au NHS environ 6,5 milliards de livres par an, a déclaré Steve Barclay, secrétaire d'État à la santé et à la protection sociale, dans un communiqué publié lundi.

Numan, qui se présente comme le leader britannique de la santé masculine en ligne, a déclaré à Reuters qu'il finalisait son quota de stock avec Novo cette semaine et qu'il avait l'intention de commencer à prescrire des médicaments ce mois-ci.

(1 $ = 6,8981 couronnes danoises)